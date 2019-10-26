Частные перевозчики в Уфе придумали, как обмануть государство

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-26T09:35:38+03:00

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Смекалистые частные перевозчики в Уфе придумали способ, как избежать оплаты за проезд по безналичному расчету. Теперь они вводят «акции» и «скидки».

Пассажир маршрутки №272 увидел любопытное объявление. Там, где раньше просто указывалась цена за поездку, теперь написано: «Стоимость проезда 25 рублей. Акция!!! При наличной оплате предоставляется скидка 20%». Скидка позволяет пассажирам с «наличкой» проехаться на автобусе за 20 рублей. На маршрутах госперевозчика Башавтотранс наблюдается обратная ситуация: там делают послабления пассажирам, которые расплачиваются по терминалу единой транспортной картой «Алга».

Фотография с новым лайфхаком от частника, которому принадлежит 272 маршрут, появилась в городских сообществах социальной сети. Пользователи в комментариях были едины во мнении – перевозчик таким образом «обходит кассу». Напомним, с каждой поездки по карте им приходится отчислять 4,5%. Недавно недовольство по этому поводу выразил руководитель транспортной компании ИП Батыров. Он даже намекнул на возможное повышение цены на проезд, однако пока все осталось без изменений.

К слову, 272 маршрут на текущей неделе уже становился предметом обсуждения. В одном из автобусов водитель подрался с пассажиром, который вступился за девушку. Как итог – обе стороны написали заявление в полицию. Перевозчик не стал ждать вердикта правоохранителей и уволил шофера.

ИСТОЧНИК KP.RU