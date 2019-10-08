2019-10-08T16:02:40+03:00
Общество

Частные перевозчики Уфы грозятся поднять цены за проезд

О повышении стоимости сообщил руководитель транспортной компании
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Частники грозятся поднять ценыЧастники грозятся поднять ценыФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 8 сентября, на пресс-завтраке «Ъ-Уфа» «схлестнулись» частные перевозчики и представители городских властей. Все началось с того, что руководитель частной транспортной компании по перевозке пассажиров ИП «Батыров» сообщил о намерении поднять стоимость проезда на пять рублей.

Как сообщает издание «Медиакорсеть», мотивировал свое решение Фанис Батыров тем, что себестоимость перевозок (35 рублей) гораздо выше, чем нынешняя цена за проезд (20-25 рублей). К тому же он посетовал на то, что вынужден отчислять 4,5% от выручки по безналичной оплате через терминалы. Предприниматель пообещал предупредить горожан о повышении стоимости за три дня.

Начальник управления транспорта Уфы Ильдар Юланов в ответ на громкое заявление отметил, что муниципальные власти не заставляют частников устанавливать цены ниже себестоимости поездки. Чиновник также добавил, что раз бизнес не справляет, то, возможно, ему стоит сменить сферу деятельности. Он также добавил, что у правительства есть претензии по поводу работы частников с транспортной картой «Алга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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