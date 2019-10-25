В Уфе уволили водителя автобуса, который подрался с пассажиром

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-25T17:34:00+03:00

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История, в которой водитель маршрутки с кулаками набросился на своего пассажира в Уфе, получила продолжение. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», автобусника уволили с работы за непристойное поведение. Такое решение принял перевозчик.

Напомним, что инцидент в ПАЗике произошел 24 октября. Уфимка Анна села в автобус, следующий по маршруту №272, и оплатила проезд картой.

- Один раз водитель ввел сумму 100 рублей, второй раз – 50, при этом нигде не указано, что при оплате картой сумма меняется. Сейчас произошло то же самое, и при просьбе дать мне сдачи, мне нагрубили, обматерили, послали, еще и вытолкнули, - жалуется Анна Е.

За Анну заступился молодой парень, но водитель бросился в драку.

ИСТОЧНИК KP.RU