2019-10-20T09:21:05+03:00
Происшествия

Стала известна причина смерти молодой мамы из Башкирии, с телом которой пять дней сидел 6-летний сын

Сведениями поделились близкие семьи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Следователи все еще разбираются в обстоятельствах трагедииСледователи все еще разбираются в обстоятельствах трагедииФото: Олег ЗОЛОТО
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Стали известны новые подробности шокирующей истории из Янаула, где в сентябре в запертой квартире был найден шестилетний мальчик. Ребенок пять дней провел рядом с телом 44-летней матери и был крайне истощен.

Тогда рассматривались разные причины случившегося, в том числе возможное самоубийство женщины, однако близкие семьи этот вариант опровергли.

Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что причиной смерти матери стал инфаркт. Так ли это на самом деле, будет ясно после заключения судмедэкспертов, которое Следком пока не обнародовал.

Напомним, что ребенка в запертой квартире удалось найти благодаря работникам детского сада. Они первыми заметили отсутствие мальчика и стали бить тревогу. Воспитатели успели вовремя и спасенного малыша госпитализировали. Он быстро пошел на поправку и спустя время начал говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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