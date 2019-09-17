2019-09-17T11:42:45+03:00
Общество

«Тревогу забили воспитатели»: подробности инцидента с мальчиком из Башкирии, который провел шесть дней с трупом матери

ЧП прокомментировал глава Янаульского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В деле разбирается следкомВ деле разбирается следкомФото: Олег ЗОЛОТО
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Стали известны подробности инцидента с шестилетним мальчиком, который провел шесть дней в квартире с мертвой матерью. Ситуацию прокомментировал глава Янаульского района.

Ильшат Вазигатов рассказал, что злополучная квартира находится на улице Азина. Погибшая – 44-летняя местная жительница. «Первыми тревогу забили воспитатели детского сада», в который ходил ребенок. Они не могли дозвониться до женщины и начали беспокоиться. В квартиру педагоги зайти не смогли – дверь была заперта. Помочь отпереть квартиру помогла подруга погибшей, у которой имелись ключи.

– Открыв дверь, она увидела ужасающую картину: женщина была мертва. А ребенок был до крайности истощен. Возможно, мальчик вначале думал, что мама просто уснула. А потом – не было сил, – написал на своей странице в соцсети Вазигатов.

Сейчас мальчик находится в реанимации. Его осматривают медики. Возможно, ему потребуется госпитализация в республиканскую детскую клиническую больницу. Тем временем Следственный комитет проводят проверку по факту смерти. Правоохранители осмотрели место происшествия, сейчас они опрашивают соседей и близких погибшей.

Глава района поручил руководителям образовательных учреждений района взять под контроль непростые семьи и организовать поддержку одиноким женщинам, воспитывающим детей.

– Не проходите мимо! Не закрывайте глаза на чужое одиночество. Физическая или материальная помощь требуется не всегда. Достаточно иногда просто внимательного взгляда, душевного сопереживания, соучастия, – подытожил руководитель муниципалитета.

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка. По всей видимости, версия с самоубийством нашла подтверждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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