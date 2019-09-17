Стало известно, почему шестилетний мальчик из Башкирии провел пять дней в квартире с телом матери

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-17T16:39:16+03:00

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Заведующая детским садом №7 в Янауле Юля Валиахметова в разговоре с корреспондентами ГТРК «Башкортостан» поделилась новыми подробностями нашумевшей на всю Башкирию истории. Напомним, накануне стало известно о том, что шестилетний ребенок провел почти целую неделю в заточении в квартире собственной матери. 44-летняя женщина внезапно скончалась, а ее сын не смог самостоятельно выбраться из дома.

-Мы так предполагаем, что мальчик пытался выйти, просто верхний замок он не мог достать у него не было ключа. Ребенок в реанимации один, в палату не пускают, но мы постоянно на связи с медперсоналом. Сказали, что он сегодня начал говорить – то, что ему стало лучше, это уже нас радует, - рассказала в беседе с ГТРК «Башкортостан» заведующая детским садом.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Уфа», ребенка, который прожил почти семь дней в одном помещении с телом матери, спасли благодаря бдительности воспитателей детсада. Педагоги забили тревогу, когда он перестал приходить и вышли на связь с подругой его матери. У женщины оказались запасные ключи от квартиры – только так они смогли зайти в жилище.

Сейчас истощенный ребенок находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU