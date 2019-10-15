СК Башкирии прокомментировал дело о неоднократном изнасиловании иностранной школьницы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-15T16:09:51+03:00

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В СК Башкирии прокомментировали резонансное дело о неоднократном изнасиловании школьницы из Узбекистана в Уфе. Она в течение двух лет терпела надругательства со стороны 44-летнего близкого друга семьи. Впервые мужчина изнасиловал школьницу в 2017 году, когда той было 13 лет.

Растлитель пугал свою жертву тем, что ее маму, которая имеет проблемы с документами, депортируют на родину, а сестер выгонят из школы. В этом году она рассказала обо всем своему возлюбленному, а тот поговорил с ее матерью и отправил писать заявление в полицию.

Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, а также изнасилование несовершеннолетней». На данный момент уфимец находится под стражей.

Жертву насильника и ее сестер поместили в соцприют, а их мать, нарушившую миграционные правила, – в пункт временного содержания иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU