2019-09-23T14:35:42+03:00
Происшествия

Уфимец два года насиловал 15-летнюю девочку

Мать подростка, написавшая заявление в полицию, находилась в стране незаконно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сейчас потерпевшая находится в реабилитационном центреСейчас потерпевшая находится в реабилитационном центре
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Вечером 22 сентября в отдел полиции по Кировскому району обратилась 36-летняя гражданка Узбекистана. По ее словам, мужчина, с которым она проживала, насиловал ее дочь на протяжении двух лет – с 2017 года по май 2019. Недавно подростку исполнилось 15 лет.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», заявительница находилась в России незаконно – ей запрещен въезд на территорию страны до следующего года. Поэтому полицейские задержали не только предполагаемого 44-летнего насильника, который решил прийти в полицию самостоятельно, но и женщину – по административной статье. Ей грозит депортация.

Потерпевшую девочку поместили в социально-реабилитационный центр в Уфе. Сейчас с ней работают психологи. Что делать с ребенком дальше, будут решать органы опеки. В деталях дела разберется следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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