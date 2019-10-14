«Я боялась его, но терпела ради семьи»: в Уфе школьница призналась, что ее два года насиловал мужчина

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-14T16:38:36+03:00

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Стали известны подробности изнасилования 15-летней уроженки Узбекистана в Уфе. Девушка на видео призналась в том, что два года терпела насилие от взрослого мужчины, сообщает ГТРК «Башкортостан».

15-летняя школьница обвинила 44-летнего близкого друга семьи в том, что он последние два года насиловал её и шантажировал постоянно. Об этом она рассказала своему возлюбленному, и уже он поговорил с матерью своей девушкой и отправил ее в полицию писать заявление.

- У моей мамы проблемы с документами. Он пугал меня тем, что маму депортируют, а сестер выгонят из школы. Я боялась его, но терпела ради семьи, - говорит девушка.

В данный момент жертва насильника находится в социальном приюте вместе с двумя другими сестрами. Их мать – в пункте временного содержания иностранных граждан.

Подозреваемый сейчас задержан, с ним проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU