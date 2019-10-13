«Уфаводоканал» опроверг слухи об отравленной стоками «Полиэфа» воде

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-13T07:55:49+03:00

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После очередного ЧП на химическом заводе «Полиэф» по социальным сетям вновь стали распространять информацию об отравленной воде. Предупреждающие сообщения разлетелись по всем мессенджерам, и ситуацию прокомментировали в МУП «Уфаводоканал».

В предприятии данные слухи опровергли и назвали информацию ложной.

- Лаборатории предприятия МУП «Уфаводоканал» обеспечивают постоянный контроль качества питьевой воды в столичном водопроводе в соответствии с утвержденной программой лабораторного контроля. Полученные результаты анализов по показателям соответствуют нормативным требованиям действующих правил, - прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Напомним, что вечером 9 октября на «Полиэфе» разлилось 8 тысяч тонн промстоков. Ранее этим же предприятием была загрязнена река Изяк, где погибло более 500 тонн рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU