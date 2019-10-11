2019-10-11T10:52:36+03:00
Происшествия

Под Уфой столкнулись две иномарки: погиб водитель

Второго водителя с травмами отвезли в больницу
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская госавтоинспекцияФото: республиканская госавтоинспекция
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Серьезное ДТП омрачило празднование Дня Республики сегодня,11 октября. Около 10 часов утра в Уфимском районе на трассе столкнулись два автомобиль: «Дэу Матиз» и «Хендай Соната». От мощного удара обе машины буквально разворотило, а 65-летний водитель «Матиза» от полученных травм скончался на месте. Водитель второй иномарки доставлен в больницу, где за его жизнь и здоровье борются сейчас врачи.

Фото: республиканская госавтоинспекция

Фото: республиканская госавтоинспекция

На месте аварии работают дорожные полицейские и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что вчера, 10 октября, в Башкирии произошло две серьезных аварии с участием пассажирских автобусов. В Нуримановском районе в автобус врезался «Рено Логан»: водитель иномарки погиб на месте, а три пассажирки маршрутки, среди которых 8-летняя девочка, доставлены в больницу. А уже вечером в Уфе «Рено Дастер» протаранил пассажирский «ПАЗ»: женщину из иномарки увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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