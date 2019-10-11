2019-10-11T09:24:48+03:00
Происшествия

В Уфе «Рено Дастер» врезался в автобус: есть пострадавшие

Среди пассажиров «ПАЗика» никто травм не получил
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 10 октября, в Уфе произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки. На проспекте Октября 80-летний водитель «Рено Дастер», поворачивая на бульвар им. Хадии Давлетшиной, решил не уступать дорогу «ПАЗу» и врезался в него. В результате аварии с различными травмами 58-летняя пассажирка иномарки была доставлена в больницу, а сам пожилой водитель отделался ушибами и испугом.

Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

В автобусе, который следовал по маршруту «Телецентр - ДОК», на момент аварии находились 19 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Сейчас дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что еще одна крупная авария произошла вчера днем в Нуримановском районе республики. Там столкнулись автомобиль «Рено Логан» и пассажирский автобус «Рено Мастер», ехавший из Уфы в Павловку. В итоге водитель иномарки погиб на месте аварии, еще трое пассажиров автобуса – женщины 24 и 50 лет и восьмилетняя девочка – были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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