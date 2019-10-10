2019-10-10T14:47:20+03:00
Происшествия

В Башкирии лоб в лоб столкнулись легковушка и автобус с пассажирами

Водитель автомобиля скончался на месте, семь человек в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Башкириифото: ГИБДД Башкирии
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Сегодня днем, 10 октября, в селе Байгильдино Нуримановского района лоб в лоб столкнулись легковая Renault Logan и микроавтобус Renault Master с пассажирами в салоне. О ДТП сообщили в пресс-службах МЧС и ГИБДД Башкирии.

Встречная авария произошла на 36 километре трассы Уфа-Иглино-Красная горка. В результате происшесвтия погиб 54-летний водитель автомобиля. Шофер и шесть пассажиров автобуса были доставлены в ближайшее лечебное учреждение для осмотра.

фото: ГИБДД Башкирии

фото: ГИБДД Башкирии

– Известно, что автобус двигался по маршруту Павловка-Уфа. В салоне находились одиннадцать пассажиров, – пояснили в региональной госавтоинспекции.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские и другие службы. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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