В Башкирии лоб в лоб столкнулись легковушка и автобус с пассажирами
Сегодня днем, 10 октября, в селе Байгильдино Нуримановского района лоб в лоб столкнулись легковая Renault Logan и микроавтобус Renault Master с пассажирами в салоне. О ДТП сообщили в пресс-службах МЧС и ГИБДД Башкирии.
Встречная авария произошла на 36 километре трассы Уфа-Иглино-Красная горка. В результате происшесвтия погиб 54-летний водитель автомобиля. Шофер и шесть пассажиров автобуса были доставлены в ближайшее лечебное учреждение для осмотра.
фото: ГИБДД Башкирии
– Известно, что автобус двигался по маршруту Павловка-Уфа. В салоне находились одиннадцать пассажиров, – пояснили в региональной госавтоинспекции.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские и другие службы. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU