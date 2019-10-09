В Башкирии медведь напал на пасеку

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-09T09:17:34+03:00

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В Башкирии в одном из районов медведь устроил настоящий погром на пасеке. Хищник в поисках меда не пожалел десятки ульев. Жилища для пчел оказались разбросанными по всей территории хозйства. Видео с последствиями нападения косолапого снял пчеловод. Запись опубликовал телеканал «Вести-Башкортостан». Отмечается, что набег мог совершить не один хищник, а сразу несколько.

Это осенью медведи стали проявлять особую активность. Так, в Кугарчинском районе республики зверь растерзал лошадь, а Ишимбайском – набросился на целое стадо коров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/736729" frameborder="0"></iframe> Башкирия. Медведь напал на пасеку // 9.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU