2019-10-09T09:17:34+03:00
Происшествия

В Башкирии медведь напал на пасеку

Хищник распотрошил несколько ульев в поисках меда
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в одном из районов медведь устроил настоящий погром на пасеке. Хищник в поисках меда не пожалел десятки ульев. Жилища для пчел оказались разбросанными по всей территории хозйства. Видео с последствиями нападения косолапого снял пчеловод. Запись опубликовал телеканал «Вести-Башкортостан». Отмечается, что набег мог совершить не один хищник, а сразу несколько.

Это осенью медведи стали проявлять особую активность. Так, в Кугарчинском районе республики зверь растерзал лошадь, а Ишимбайском – набросился на целое стадо коров.

Башкирия. Медведь напал на пасеку // 9.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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