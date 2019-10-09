В Башкирии медведь напал на пасеку
В Башкирии в одном из районов медведь устроил настоящий погром на пасеке. Хищник в поисках меда не пожалел десятки ульев. Жилища для пчел оказались разбросанными по всей территории хозйства. Видео с последствиями нападения косолапого снял пчеловод. Запись опубликовал телеканал «Вести-Башкортостан». Отмечается, что набег мог совершить не один хищник, а сразу несколько.
Это осенью медведи стали проявлять особую активность. Так, в Кугарчинском районе республики зверь растерзал лошадь, а Ишимбайском – набросился на целое стадо коров.
Башкирия. Медведь напал на пасеку // 9.10.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU