2019-09-25T08:35:19+03:00
Происшествия

В Башкирии медведь растерзал лошадь

Все случилось рядом с деревней в Кугарчинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Тушу лошади обнаружили местные жителиТушу лошади обнаружили местные жители
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Накануне утром, 24 сентября, жители деревни Бикбулатово Кугарчинского района стали свидетелями жуткой картины – посреди чащи, недалеко от населенного пункта, лежала растерзанная туша лошади. У бедного животного было вспорото брюхо, и внутренние органы буквально вывалились наружу.

По данным районного телеканала, лошадь стала жертвой медведя. Местные жители опасаются, что дикий зверь может забрести на территорию близлежащих деревень. Такого, по их словам, не было уже очень давно. Некоторые призывают охотников обратить внимание на ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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