В Башкирии оголодавший медведь набросился на стадо коров
Накануне, в ночь на 28 сентября, в деревне Новосаитово Ишимбайского района медведь напал на стадо коров. Как рассказывают местные жители, хищник гнался за коровами прямо по деревенским улицам, и в итоге все же настиг отбившую телку. Выбежавшие сельчане отбили животное у разъяренного хищника: и хотя корова получила серьезные раны, все же осталась жива. Сам косолапый, потерпев неудачу, поспешил скрыться в лесу.
Напомним, что совсем недавно рядом с деревней Бикбулатово Кугарчинского района медведь растерзал лошадь. На труп животного наткнулись местные жители, которые теперь переживают, что хищник может приблизиться к домам и напасть на людей.
ИСТОЧНИК KP.RU