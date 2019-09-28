2019-09-28T14:36:21+03:00
Общество

В Башкирии оголодавший медведь набросился на стадо коров

Одной буренке не удалось спастись от когтей разъяренного хищника
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ufa_rbФото: ufa_rb
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Накануне, в ночь на 28 сентября, в деревне Новосаитово Ишимбайского района медведь напал на стадо коров. Как рассказывают местные жители, хищник гнался за коровами прямо по деревенским улицам, и в итоге все же настиг отбившую телку. Выбежавшие сельчане отбили животное у разъяренного хищника: и хотя корова получила серьезные раны, все же осталась жива. Сам косолапый, потерпев неудачу, поспешил скрыться в лесу.

Напомним, что совсем недавно рядом с деревней Бикбулатово Кугарчинского района медведь растерзал лошадь. На труп животного наткнулись местные жители, которые теперь переживают, что хищник может приблизиться к домам и напасть на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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