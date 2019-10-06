«Ни у кого его нет»: учительница из Стерлитамака о видео с убийством щенят
Видеозаписи, на которой стерлитамакские школьники якобы засовывали в пасти щенят петарды, ни у кого распоряжении нет. Об этом одному из федеральных каналов рассказала учительница, подруга которой – зоозащитница – опубликовала пост, запустивший общественный резонанс, связанный с массовым убийством щенков.
Напомним, о чем, собственно, идет речь. 27 сентября в городском паблике ВКонтакте появилась публикация от зоозащитницы Светланы Кондрашовой. Она рассказала, что в подвале заброшенной больницы в поселке Строймаш были обнаружены 11 истерзанных трупов щенят. Женщина утверждала, что кутят убили местные школьники. Подростки, по ее словам, засовывали в пасти маленьких животных петарды, кололи шприцами и засняли все на видео. Классная руководительница подозреваемых школьников, Елена Вершинина, попыталась одного из них пристыдить. На следующий день в школу заявилась его мама и заставила учительницу извиняться. Именно этот педагог и заявила об отсутствии видео.
– Нет, ни у кого его нет. Я не знаю, кто этот пост выставил. Вернее, мы сейчас выясним, кто этот пост выставил, – рассказала Вершинина телеканалу.
Фрагмент видео с интервью опубликовал на своей странице в Facebook общественник и член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин.
– Она подтвердила, что видео с убийством щенят (главное доказательство зоозащитников) не существует в природе. Интересный субъект, скажу я вам. Она сама у себя на 12 квадратных метрах содержит двух собак и 18 кошек. Представляю, как тяжко приходится её соседям, – прокомментировал Зайнуллин.
О том, что известно в истории с щенками на данный момент, вы можете прочитать здесь.
«Ни у кого его нет»: учительница из Стерлитамака о видео с убийством щенят.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU