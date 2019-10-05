Проститутка из Уфы, обвинившая нигерийца в изнасиловании, ответила его защитникам
Проститутка из Уфы, обвинившая нигерийца Айо в изнасиловании, ответила на видеообращение его друзей. Студенты из Африки, напомним, предложили путане выплатить "неустойку" за своего приятеля. "Тебе нужны деньги? А нам нужен Айо", - заявил в ролике один из парней.
Однако потерпевшая уверена, молодой человек должен понести наказание за свои действия, а какое - решать суду.
- Секс-работники тоже люди, и все мы перед законом равны, - сказала в интервью телеграм-каналу Mash пострадавшая. - В уголовном кодексе нет разделения, кого можно насиловать, а кого нельзя.
Женщина осудила ребят, записавших клип в поддержку нигерийца.
- Это преступник, который должен сидеть в тюрьме, - заключила она.
Напомним, Айо задержали по подозрению в изнасиловании проститутки и краже мобильной техники в начале года. Парень уверяет, что секс был по обоюдному согласию, а путана забрала его деньги, поэтому в качестве залога он взял ее телефон и планшет.
ИСТОЧНИК KP.RU