Нигерийцы из Уфы предложили проститутке выкупить их друга

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-04T14:46:11+03:00

Молодой человек находится под стражей с начала 2019 года

Изменить размер текста: A A

Африканские студенты уфимского вуза вступились за нигерийца Айо, который обвиняется в изнасиловании проститутки. Они записали видеообращение для потерпевшей, в котором предложили выплатить «неустойку» за своего товарища.

– Мы против сексуальной подставы. Кто следующий в твоем списке? Тебе нужны деньги? А нам нужен Айо, – сказал на видео телеграм-каналу Mash один из студентов.

Напомним, в начале 2019 года студент Айо был задержан по подозрению в изнасиловании проститутки и краже мобильной техники. Обвиняемый заявил, что секс произошел по обоюдному согласию, а сама путана украла у него деньги, и он в качестве залога забрал у нее телефон и планшет. Недавно в сети появилось видео, которое заснял нигериец во время полового акта с Марией.

ИСТОЧНИК KP.RU