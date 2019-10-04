Нигерийцы из Уфы предложили проститутке выкупить их друга
Африканские студенты уфимского вуза вступились за нигерийца Айо, который обвиняется в изнасиловании проститутки. Они записали видеообращение для потерпевшей, в котором предложили выплатить «неустойку» за своего товарища.
– Мы против сексуальной подставы. Кто следующий в твоем списке? Тебе нужны деньги? А нам нужен Айо, – сказал на видео телеграм-каналу Mash один из студентов.
Напомним, в начале 2019 года студент Айо был задержан по подозрению в изнасиловании проститутки и краже мобильной техники. Обвиняемый заявил, что секс произошел по обоюдному согласию, а сама путана украла у него деньги, и он в качестве залога забрал у нее телефон и планшет. Недавно в сети появилось видео, которое заснял нигериец во время полового акта с Марией.
ИСТОЧНИК KP.RU