2019-01-28T16:06:56+03:00
Происшествия

Жертвой нигерийца, обвиненного в изнасиловании, оказалась известная на всю Россию уфимская проститутка

В уголовном деле появились любопытные подробности
Рустем АХУНОВ
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Уфимская проститутка обвинила нигирийца в изнасилованииУфимская проститутка обвинила нигирийца в изнасиловании
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Женщиной, обвинившей уфимского студента из Нигерии в изнасиловании, оказалась скандально известная на всю Россию проститутка Мария Л.

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ ПУТАНА

Напомним, что первый раз популярность к "жрице любви" пришла в возрасте 39 лет. Поначалу история больше походила на пошлый анекдот: уфимец Игорь Алексеев вернулся домой после рабочего дня и решил посмотреть телевизор. На экране мелькала очередная сводка криминальных новостей, где бравые полицейские устраивали рейд на уфимских путан.

Алексей не подозревал, что мать его дочки занимается проституцией

Алексей не подозревал, что мать его дочки занимается проституцией

В одной из "бабочек" мужчина с ужасом узнал свою бывшую гражданскую супругу, которая воспитывала их общую шестилетнюю дочь! После этого Игорь бросился искать информацию в интернете. Тут-то и выяснилась страшная правда – мать его дочери Полины (имя изменено - Прим.Ред.) занимается проституцией, причем "профессионально". У горе-матери было по несколько аккаунтов на сайтах, где девушки с низкой социальной ответственностью предлагают свои услуги.

Женщину поймали за занятие проституцией

Женщину поймали за занятие проституцией

- Мы ведь 8 лет вместе прожили. После того, как дочь родилась, Мария начала дома с ней сидеть – не работала до тех пор, когда Полине 3 года не исполнилось. Дома всегда беспорядок был, а он домашней еде я и не мечтал! Ничего она не делала! – вспоминал тогда Алексей.

Спустя три года пара разошлась. Шестилетняя дочь начала жить то с мамой, то с папой. Естественно, что уличив пусть и бывшую супругу в занятиях проституцией, Алексей захотел забрать ребенка себе.

Женщина выкладывает в сеть откровенные фотографии

Женщина выкладывает в сеть откровенные фотографии

- Я не хочу, чтобы Полине было стыдно, когда дети спрашивают, где их мама работает! – заявил Игорь.

В итоге мужчине удалось забрать к себе дочку только по решению суда. Приставам удалось вернуть ему ребенка быстро и без конфликтов.

ПРОСТО МАРИЯ

У самой Марии был иной взгляд на происходящее.

- Не жили мы 8 лет! Максимум, 1,5 года! Игорь прекрасно знал, чем я зарабатываю. Он пытался вытянуть меня, но не получилось – нам не хватало денег. После смерти первого супруга у меня остались двое детей – старшая дочь и сын. Мне пришлось брать ипотеку – где по 30 тысяч в месяц только на долги брать? А детей чем кормить? И знаете, вообще не доказано, что Полина – дочка Игоря. Мы не делали никаких экспертиз! – возмущалась Мария.

Кстати, после случившегося женщина вместе со старшей дочкой поехала в Москву, где выступала на популярном ток-шоу. По всей видимости, такая дурная слава ее ничем не смущает.

Мария хвастается своими умениями

Мария хвастается своими умениями

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Во второй раз известность Марии вновь принесла ее профессия. На этот раз история закончилась уголовным делом.

Новость о 23-летнем нигерийце, якобы напавшем и изнасиловавшем 41-летнюю уфимку, появилась в самый канун Нового года. Помимо этого гостя из солнечной страны обвиняют в краже четырех телефонов. Вскоре молодого человека задержали и поместили под стражу.

Накануне стало известно, что пострадавшей в этой истории стала все та же Мария!

УКРАЛА 500 ДОЛЛАРОВ?

- В объяснительной моего подзащитного мы увидели фамилию потерпевшей. Решили посмотреть в интернете. Оказалось, что это та самая девушка, которая выступала на телевидении, - объяснил представитель молодого человека Рамиль Гизатуллин.

Сам Айо (так иностранец предпочитает называть свое имя в России) объясняет ситуацию следующим образом – мол, пришел на очередную встречу с уже знакомой женщиной. Ранее она умыкнула у Айо 500 долларов; за ними он якобы и пришел к женщине. Вот только вместо круглой суммы потерпевшая отдала ему всего 3 тысячи рублей и пригрозила вызвать полицию. Затем у знакомых был секс по обоюдному согласию, и только после этого Мария обратилась за помощью к стражам порядка.

Сейчас Айо находится в уфимском СИЗО

Сейчас Айо находится в уфимском СИЗО

Адвокат Айо объяснил, что формально его подзащитный находится под стражей до марта 2019 года. В уфимском СИЗО к нему относятся не самым лучшим образом. Нигериец даже попросил, чтобы его перевели в другую камеру.

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