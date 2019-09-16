2019-09-16T21:36:23+03:00
Общество

В сеть слили видео с «изнасилованием» уфимской проститутки студентом из Нигерии

Запись может стать для иностранца билетом на свободу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот видеоскриншот видео
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В сети появились 18-секундное видео, которое заснял студент из Нигерии Айо во время полового акта с уфимской проституткой Марией. О существовании записи стало известно еще на прошлой неделе, однако к ней имело доступ ограниченное число людей. Впоследствии пикантные кадры распространились по соцсетям и мессенджерам.

На кадрах видно, что нигериец, тяжело дыша, пытается завязать диалог со жрицей любви прямо во время интимной связи. Он спрашивает, действительно ли она проститутка и сколько уже работает на своем поприще. Сама женщина с невозмутимым видом отвечает, что, дескать, не проститутка она, а индивидуалка, и имеет уже десятилетний стаж. При этом каких-то насильственных действий, угроз со стороны Айо или сопротивления Марии разглядеть сложно.

Напомним, история началась в 2019 году. По версии следствия, студент из Нигерии нашел в интернете проститутку, встретился с ней и, угрожая ножом, похитил деньги и мобильную технику на 34 тысячи рублей. Потерпевшая утверждает, что в процессе была избита и изнасилована. Сам Айо настаивает на том, что его оклеветали – проститутка якобы сама украла у него деньги, а он в качестве залога забрал телефон и планшет. Теперь нигерийский студент надеется, что запись поможет ему выйти на свободу. Видео, по словам адвоката обвиняемого, уже приобщена к материалам дела.

Видео "изнасилования" уфимской проститутки студентом из Нигерии // 16.09.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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