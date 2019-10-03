2019-10-03T12:52:52+03:00
Происшествия

В МВД Башкирии прокомментировали расследование гибели 11 щенков

В лаборатории начали экспертизу останков
Рустем АХУНОВ
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Фотографию мертвых щенят начала распространять зоощитница Светлана КондрашоваФотографию мертвых щенят начала распространять зоощитница Светлана Кондрашова
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В МВД Башкирии рассказали, что специалисты проводят экспертизу останков щенят, которых нашли мертвыми в Стерлитамаке.

Напомним, что история, которая возмутила всю страну, произошла в прошлую пятницу, 27 сентября. Зоозащитница из Стерлитамака Светлана Кондрашова написала в соцсетях, что несколько хулиганов из местной школы жестоким образом убили 11 щенков – якобы мальчишки взрывали их петардами. Случай вызвал широкий общественный резонанс – в школу началась проверка прокуратуры, а предполагаемым убийцам щенков и их близким начали угрожать.

Сегодня, 3 октября, глава пресс-службы МВД Башкирии Максим Родионов прокомментировал расследование.

- По этому поводу проводится проверка. Образцы взяты и направлены на экспертизу. После того, как эксперты скажут окончательное слово, будет приниматься соответствующее процессуальное решение. Пока рано делать выводы без заключения специалистов, - сообщил полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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