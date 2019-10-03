В МВД Башкирии прокомментировали расследование гибели 11 щенков
В МВД Башкирии рассказали, что специалисты проводят экспертизу останков щенят, которых нашли мертвыми в Стерлитамаке.
Напомним, что история, которая возмутила всю страну, произошла в прошлую пятницу, 27 сентября. Зоозащитница из Стерлитамака Светлана Кондрашова написала в соцсетях, что несколько хулиганов из местной школы жестоким образом убили 11 щенков – якобы мальчишки взрывали их петардами. Случай вызвал широкий общественный резонанс – в школу началась проверка прокуратуры, а предполагаемым убийцам щенков и их близким начали угрожать.
Сегодня, 3 октября, глава пресс-службы МВД Башкирии Максим Родионов прокомментировал расследование.
- По этому поводу проводится проверка. Образцы взяты и направлены на экспертизу. После того, как эксперты скажут окончательное слово, будет приниматься соответствующее процессуальное решение. Пока рано делать выводы без заключения специалистов, - сообщил полицейский.
ИСТОЧНИК KP.RU