В МВД Башкирии прокомментировали расследование гибели 11 щенков

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-03T12:52:52+03:00

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В МВД Башкирии рассказали, что специалисты проводят экспертизу останков щенят, которых нашли мертвыми в Стерлитамаке.

Напомним, что история, которая возмутила всю страну, произошла в прошлую пятницу, 27 сентября. Зоозащитница из Стерлитамака Светлана Кондрашова написала в соцсетях, что несколько хулиганов из местной школы жестоким образом убили 11 щенков – якобы мальчишки взрывали их петардами. Случай вызвал широкий общественный резонанс – в школу началась проверка прокуратуры, а предполагаемым убийцам щенков и их близким начали угрожать.

Сегодня, 3 октября, глава пресс-службы МВД Башкирии Максим Родионов прокомментировал расследование.

- По этому поводу проводится проверка. Образцы взяты и направлены на экспертизу. После того, как эксперты скажут окончательное слово, будет приниматься соответствующее процессуальное решение. Пока рано делать выводы без заключения специалистов, - сообщил полицейский.

ИСТОЧНИК KP.RU