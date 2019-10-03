Погибшую в ночном ДТП девушку в Башкирии похоронят в свадебном платье

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-03T10:37:25+03:00

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Завтра, 4 октября, в Салавате проводят в последний путь 24-летнюю Светлану Романову, которая погибла в ночном ДТП. Как рассказал ее товарищ, девушку будут хоронить в свадебном платье, потому что при жизни она не успела выйти замуж, и похороны считаются ее последней свадьбой.

- Мама Светы весной похоронила мужа, а теперь хоронит дочь, - сказал Александр В.

Напомним, Светлана вместе со своим другом-полицейским находилась в автомобиле ВАЗ-2112, который 1 октября на перекрестке улиц Калинина и Губкина столкнулся с «Шевроле Ланос». 24-летняя местная жительница получила тяжелые травмы и скончалась во время транспортировки. По факту смертельной аварии в ГИБДД начато разбирательство. По данным «КП-Уфа», за рулем отечественной легковушки находился сотрудники МВД Башкирии - молодой человек был в «гражданке» и не исполнял служебные обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU