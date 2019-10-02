2019-10-02T11:38:34+03:00
Происшествия

«Я не хочу в это верить»: в ночном ДТП в Башкирии погибла 24-летняя девушка

Авария произошла в Стерлитамаке
Эльвина АПАРИНА
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Светлане было всего 24 годаСветлане было всего 24 года
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Поздно ночью в Салавате на перекрестке улиц Калинина и Губкина произошла авария с летальным исходом. Как ранее сообщала «Комсомолка», на дороге столкнулись «Шевроле Ланос» и ВАЗ-2112. Удар был такой силы, что оба автомобиля превратились в груду металла.

За рулем иномарки находился 33-летний местный житель, отечественной легковушкой управлял 26-летний парень, рядом с ним сидела 24-летняя девушка. Предполагаемым виновников является автомобилист на «Шевроле», именно он не уступил дорогу ВАЗу, который ехал прямо, при повороте налево.

К сожалению, не обошлось без погибших – в ДТП скончалась 24-летняя пассажирка ВАЗа. Ей оказалась местная жительница Светлана Романова. В тот вечер молодую девушку подвозил домой ее друг. Его состояние пока неизвестно, он тоже пострадал в аварии и находится в больнице.

До приезда скорой Светлана была еще жива – девушку в бессознательном состоянии из искореженного металла пришлось доставать спасателям

До приезда скорой Светлана была еще жива – девушку в бессознательном состоянии из искореженного металла пришлось доставать спасателям

До приезда скорой Светлана была еще жива – девушку в бессознательном состоянии из искореженного металла пришлось доставать спасателям. Но она потеряла много крови и умерла при транспортировке.

- Моя девочка, я не хочу верить в это, - плачут подруги по погибшей.

- Светочка, ты была нашим солнышком. Спи спокойно, - скорбят по ней родные.

Всю ночь на месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы. По факту происшествия начато разбирательство, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Горожане отмечают, что совсем недавно на этом участке дороги положили новый асфальт, и все «начали летать» на бешеных скоростях.

- Что за люди? Асфальт сделали, езжайте вы спокойно, зачем вы летаете, а потом убиваетесь? – восклицает Алексей.

Девушку похоронят завтра, 3 октября, в родном городе. Замужем она не была, детей у Светланы еще не было.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования семье и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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