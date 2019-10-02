В Башкирии молодая девушка скончалась после встречного ДТП

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-02T08:28:10+03:00

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В пресс-службе региональной ГИБДД рассказали об аварии с трагическими последствиями, которая произошла в городе Салавате. По данным дорожного ведомства, на перекрестке улиц Калинина и Губкина столкнулись встречные Chevrolet Lanos и вазовская «двенадцатая». Иномаркой управлял 33-летний мужчина, а отечественной легковушкой – 26-летний парень. В салоне последней также находилась 24-летняя пассажирка. По предварительной информации, в момент столкновения Chevrolet поворачивал налево, а ВАЗ двигался по прямой.

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы. Спасатели вытаскивали пострадавших из покореженных автомобилей. Медики погрузили всех участников аварии в машины скорой помощи. Во время транспортировки в больницу от полученных травм скончалась пассажирка. Оба водителя сейчас находятся в медучреждении, об их состоянии пока ничего неизвестно. По факту происшествия начато разбирательство.

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 ДТП, в которых один человек погиб и 15 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU