В Башкирии молодая девушка скончалась после встречного ДТП
В пресс-службе региональной ГИБДД рассказали об аварии с трагическими последствиями, которая произошла в городе Салавате. По данным дорожного ведомства, на перекрестке улиц Калинина и Губкина столкнулись встречные Chevrolet Lanos и вазовская «двенадцатая». Иномаркой управлял 33-летний мужчина, а отечественной легковушкой – 26-летний парень. В салоне последней также находилась 24-летняя пассажирка. По предварительной информации, в момент столкновения Chevrolet поворачивал налево, а ВАЗ двигался по прямой.
фото: ГИБДД РБ
На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы. Спасатели вытаскивали пострадавших из покореженных автомобилей. Медики погрузили всех участников аварии в машины скорой помощи. Во время транспортировки в больницу от полученных травм скончалась пассажирка. Оба водителя сейчас находятся в медучреждении, об их состоянии пока ничего неизвестно. По факту происшествия начато разбирательство.
фото: ГИБДД РБ
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 ДТП, в которых один человек погиб и 15 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU