В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти студента на паре физкультуры

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-03T09:38:05+03:00

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Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту смерти студента Башкирского кооперативного техникума на паре физкультуры. Правоохранители обнаружили признаки преступления, предусмотренные статьей «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Напомним, инцидент произошел 27 сентября. На паре физкультуры, которая проходила в сквере Маяковского, 17-летний парень потерял сознание. На место сразу же была вызвана «скорая». Медики погрузили студента в машину, однако по пути в больницу подросток скончался – предварительно, от остановки сердца.

В пресс-службе регионального СК рассказали, что следователи назначили судмедэкспертизу, изучается состояние здоровья погибшего на момент происшествия. Правоохранители допрашивают очевидцев, членов семьи погибшего, а также его однокурсников и педагогический состав техникума.

– В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдения требований безопасности жизни и здоровья учащихся, во время учебного процесса, будет дана правовая оценка, – пояснили в ведомстве.

Вчера стало известно, что директор учебного заведения после трагедии ушел в отпуск. Сейчас вместо него работает зам.

ИСТОЧНИК KP.RU