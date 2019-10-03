2019-10-03T09:18:20+03:00
Общество

За рулем был полицейский: подробности ДТП в Башкирии, в котором погибла 24-летняя девушка

Собственный источник «Комсомолки» поделился деталями происшествия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Одним из водителей был молодой сотрудник полицииОдним из водителей был молодой сотрудник полиции
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Ночью 1 октября в городе Салавате произошло ДТП со смертельным исходом. На перекрестке улиц Калинина и Губкина столкнулись «Шевроле Ланос» и вазовская «двенадцатая». Иномаркой управлял 33-летний мужчина. За рулем отечественной легковушки находился 26-летний парень, а рядом с ним сидела 24-летняя пассажирка.

Пострадавших из искореженных автомобилей доставали спасатели

Пострадавших из искореженных автомобилей доставали спасатели

Все участники аварии получили тяжелые травмы. Медики успели погрузить пострадавших в машины скорой помощи, однако живыми довезти до больницы удалось не всех. Девушка скончалась при транспортировке. Погибшей оказалась местная жительница Светлана Романова.

Светлане было всего 24 года

Светлане было всего 24 года

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что машиной, в которой сидела Светлана, управлял сержант местной полиции. В ту злополучную ночь парень находился не на службе и в гражданской одежде. О личности молодого человека известно не так много: в 2015 году он окончил педагогический университет, после чего отправился служить в войсковую часть на Сахалине. После возвращения из армии, по всей видимости, решил вступить в ряды полиции. Сейчас парень находится в больнице с диагнозом «открытый перелом бедра».

Собеседник также рассказал, что после ДТП у обоих водителей были взяты заборы крови на химико-токсикологическое исследование. Напомним, по предварительной информации, инцидент произошел по вине автомобилиста из иномарки. Он, предположительно, при повороте налево не уступил дорогу ВАЗу, который ехал прямо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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