За рулем был полицейский: подробности ДТП в Башкирии, в котором погибла 24-летняя девушка

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-03T09:18:20+03:00

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Ночью 1 октября в городе Салавате произошло ДТП со смертельным исходом. На перекрестке улиц Калинина и Губкина столкнулись «Шевроле Ланос» и вазовская «двенадцатая». Иномаркой управлял 33-летний мужчина. За рулем отечественной легковушки находился 26-летний парень, а рядом с ним сидела 24-летняя пассажирка.

Пострадавших из искореженных автомобилей доставали спасатели

Все участники аварии получили тяжелые травмы. Медики успели погрузить пострадавших в машины скорой помощи, однако живыми довезти до больницы удалось не всех. Девушка скончалась при транспортировке. Погибшей оказалась местная жительница Светлана Романова.

Светлане было всего 24 года

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что машиной, в которой сидела Светлана, управлял сержант местной полиции. В ту злополучную ночь парень находился не на службе и в гражданской одежде. О личности молодого человека известно не так много: в 2015 году он окончил педагогический университет, после чего отправился служить в войсковую часть на Сахалине. После возвращения из армии, по всей видимости, решил вступить в ряды полиции. Сейчас парень находится в больнице с диагнозом «открытый перелом бедра».

Собеседник также рассказал, что после ДТП у обоих водителей были взяты заборы крови на химико-токсикологическое исследование. Напомним, по предварительной информации, инцидент произошел по вине автомобилиста из иномарки. Он, предположительно, при повороте налево не уступил дорогу ВАЗу, который ехал прямо.

ИСТОЧНИК KP.RU