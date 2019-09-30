Стали известны подробности смерти уфимского студента во время урока физкультуры

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-30T10:38:02+03:00

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В минувшую пятницу, 27 сентября, скончался первокурсник Башкирского кооперативного техникума. 17-летний парень потерял сознание на уроке физкультуры. Медики пытались привести его в чувство, но тщетно.

Как сообщили собственный источник изданию ProUfu.ru, пара физкультуры проходила в сквере Маяковского. Студентов разбили на две группы: основную и специальную. Первая бегала вокруг парка, а вторая ограничилась ходьбой. По предварительной информации, погибший находился в спецгруппе. Когда он потерял сознание, ему на помощь бросились сотрудники колледжа. Из бассейна Буревестник, который располагается неподалеку от парка, вызвали врача.

Прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой» успели погрузить парня в машину, однако по пути в больницу он скончался от остановки сердца.

Согласно характеристике с места учебы, у 17-летнего подростка была хорошая успеваемость, пары он не прогуливал. Несмотря на проблемы со здоровьем, первокурсник хотел заниматься спортом. Тем не менее до физический занятий его не допускали, ограничивая шахматами.

По факту инцидента началась доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU