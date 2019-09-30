Член СПЧ Башкирии предложил запретить провинившимся детям пользоваться гаджетами

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-30T15:10:21+03:00

Правозащитник считает, что дети могут совершать правонарушения, чтобы прославиться в интернете Фото: Рустем АХУНОВ

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После громкого случая с убийством щенят стерлитамакскими школьниками член совета по правам человека при главе Башкирии предложил законодательно запретить провинившимся детям пользоваться гаджетами. Азамат Галин написал об этом на своей странице в Facebook.

По мнению правозащитника, несовершеннолетние могут решиться на жестокое обращение с животными или избиение сверстников, чтобы прославиться в интернете. В связи с этим руководитель комиссии по образованию, молодёжи и культуре регионального СПЧ хочет предложить депутатам Госдумы законодательно запретить провинившимся детям и подросткам пользоваться электронными средствами коммуникации: компьютерами, телефонами и камерами.

– Речь идет о доказанных случаях когда деяние совершается с целью публичной демонстрации, – пояснил Галин.

Пользователи восприняли идею правозащитника без энтузиазма. Один из комментаторов назвал инициативу «очередной глупостью» и заявил, что проблему запретами не решить. По мнению другого пользователя, воздействовать на следствие негативного явления, а не на его причину бессмысленно – насилие в любом случае останется.

Напомним, о жестоком поступке школьников из Стерлитамака стало известно в минувшую пятницу. Подростки взрывали петарды в пастях десяти щенят. Инцидент взбудоражил всю общественность – была создана петиция с требованием привлечь детей к уголовной ответственность. В 8-й школе, в которой предположительно учатся малолетние живодеры, заявили, что до последнего будут защищать своих учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU