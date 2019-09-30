2019-09-30T12:16:42+03:00
Общество

После череды краж МВД рекомендовало ДУМ Башкирии установить в мечетях камеры и поставить охранников

Соответствующее представление внес замначальника уфимского отдела полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В мечетях Башкирии участились кражиВ мечетях Башкирии участились кражи
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В сентябре на территории Башкирии зафиксировано три случая кражи в мечетях – полиция рекомендовала Духовному управлению мусульман усилить меры безопасности. Напомним, первый инцидент произошел в Калининском районе Уфы. Неизвестный похитил из мечети, расположенной на улице Гвардейской, ящик с пожертвованиями. Идентичное преступление случилось в селе Шамонино. Злоумышленник пробрался через открытое пластиковое окно и украл пожертвования на 40 тысяч рублей. Еще одна кража произошла в деревне Карламан Кармаскалинского района. Злоумышленник разбил окно мечети «Салават» и вынес ящик с 45 тысячами рублей.

Заместитель начальника отдела полиции №9 Уфы Илья Тихомиров внес представление на имя главы ДУМ Башкирии Айнура Биргалина. Об этом сообщает «Ъ-Уфа». В предписании предложено оснастить мечети камерами видеонаблюдения, установить охранников, оборудовать камеры хранения для вещей и повесить агитматериалы о мерах сохранности вещей. Из представления следует, что поводом для его направления стала кража, которая произошла 17 сентября в Первой уфимской соборной мечети на улице Тукаева. Воры похитили рюкзакх прихожанина с портмоне, планшетом и документами. Сумма ущерба составила около 9,5 тысяч рублей.

Сам Айнур Биргалин отметил, что представление носит рекомендательный характер. Каждый приход в зависимости от своих возможностей исполнит представление. Он также добавил, что установка только камер обойдется как минимум в 40 тысяч рублей, поэтому предписание на данный момент практически неисполнимо — некоторые мечети имеют долги за газ, воду и электричество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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