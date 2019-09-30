В Башкирии неизвестный разбил окно мечети и украл пожертвования

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-30T08:43:40+03:00

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На прошлой неделе в Кармаскалинском районе неизвестный обокрал мечеть. Чтобы пробраться в храм, вор разбил окно камнем.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в полицию 25 сентября обратился мулла мечети «Салават», которая находится в деревне Карламан. Заявитель рассказал стражам порядка, что кража произошла в период с 15 часов 23 сентября до 20 часов 25 сентября. Похоже, в этот промежуток храм пустовал. По предварительным данным, злоумышленник пробрался в мечеть через окно, которое предварительно разбил камнем. Он украл деревянный ящик для пожертвований – в нем лежало около 45 тысяч рублей.

Криминалисты изъяли с места происшествия камень, а также след руки и крови. По всей видимости, пробираясь в здание, воришка порезался. Сейчас делом занимаются следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU