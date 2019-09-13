2019-09-13T18:34:42+03:00
Общество

В Уфе ограбили мечеть – вор похитил ящик с пожертвованиями

В полицию обратился духовник
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Google Mapsфото: Google Maps
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В Калиниском районе Уфы неизвестный похитил из мечети ящик с пожертвованиями. В полицию обратился имам-хатиб мусульманского храма, который расположен на улице Гвардейской. Духовник сообщил полицейским, что кража была совершена в период с вечера 10 сентября до утра следующего дня.

«Путем подбора ключа», как сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, злоумышленник пробрался в мечеть и украл ящик для пожертвований, в котором находилась неизвестная сумма.

Криминалисты изъяли с места преступления замок с ключом, следы рук, орудия взлома и топор. Следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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