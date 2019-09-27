2019-09-27T10:05:33+03:00
Происшествия

В Башкирии разбилась женщина, выпав из окна многоэтажки

Это второй случай за два месяца на одной и той же улице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 сентября, утром возле многоэтажки в городе Ишимбай местные жители обнаружили труп женщины. По предварительным данным, она выпала из окна восьмого этажа. Об этом сообщают горожане в социальных сетях. Тело было найдено под окнами «панельки» по адресу Стахановская, 18.

Примечательно, что на этой же улице в конце июля произошел практически идентичный случай: упав с девятого этажа 14-го дома, разбилась 29-летняя девушка. Тогда полицейские быстро восстановили картину случившегося. Погибшую сотрудницу детского сада выбросил из окна ее знакомый. К трагедии привел бытовой конфликт.

Сейчас на месте так же работают правоохранительные органы. Не исключено, что и в этот раз не обошлось без злого умысла. Тем временем очевидцы, которые видели момент падения, заявляют, что криминального характера в инциденте нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24