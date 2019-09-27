В Башкирии разбилась женщина, выпав из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-27T10:05:33+03:00

Это второй случай за два месяца на одной и той же улице

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Сегодня, 27 сентября, утром возле многоэтажки в городе Ишимбай местные жители обнаружили труп женщины. По предварительным данным, она выпала из окна восьмого этажа. Об этом сообщают горожане в социальных сетях. Тело было найдено под окнами «панельки» по адресу Стахановская, 18.

Примечательно, что на этой же улице в конце июля произошел практически идентичный случай: упав с девятого этажа 14-го дома, разбилась 29-летняя девушка. Тогда полицейские быстро восстановили картину случившегося. Погибшую сотрудницу детского сада выбросил из окна ее знакомый. К трагедии привел бытовой конфликт.

Сейчас на месте так же работают правоохранительные органы. Не исключено, что и в этот раз не обошлось без злого умысла. Тем временем очевидцы, которые видели момент падения, заявляют, что криминального характера в инциденте нет.

ИСТОЧНИК KP.RU