2019-07-26T14:12:48+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии выпала из окна девятиэтажного дома

На месте происшествия работают правоохранители
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото с места происшествия распространили в соцсетяхФото с места происшествия распространили в соцсетях
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В городе Ишимбай произошел несчастный случай. По предварительной информации, из окна девятиэтажного дома по адресу Стахановская, 14 выпала женщина. Очевидцы распространили фотографии с места происшествия по городским сообществам в социальной сети. О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно.

Свидетели происшествия выдвигают разные версии по поводу причин инцидента: от нелепой случайности до злого умысла. Так или иначе, разобраться во всем предстоит сотрудникам полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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