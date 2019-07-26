Жительница Башкирии выпала из окна девятиэтажного дома

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-26T14:12:48+03:00

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В городе Ишимбай произошел несчастный случай. По предварительной информации, из окна девятиэтажного дома по адресу Стахановская, 14 выпала женщина. Очевидцы распространили фотографии с места происшествия по городским сообществам в социальной сети. О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно.

Свидетели происшествия выдвигают разные версии по поводу причин инцидента: от нелепой случайности до злого умысла. Так или иначе, разобраться во всем предстоит сотрудникам полиции. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU