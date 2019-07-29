2019-07-29T13:56:48+03:00
Происшествия

Житель Башкирии выбросил из окна девятого этажа воспитательницу детского сада

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцыФотографии с места происшествия опубликовали очевидцы
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В городе Ишимбай насмерть разбилась 29-летняя девушка. Обнаружившие тело прохожие опубликовали фотографии с места происшествия в соцсетях. Позже стала известна личность несчастной – она работала воспитательницей местного детского сада.

Свидетели выдвигали различные версии по поводу случившегося: от нелепой случайности до злого умысла. Ситуацию прояснил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции выяснили, что погибшую выбросили из окна девятого этажа. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний знакомый потерпевшей. В момент ареста он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее подозреваемый уже представал перед судом по обвинению в краже. По предварительной информации, он совершил непоправимое в результате бытового конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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