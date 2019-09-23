2019-09-23T20:35:47+03:00
Общество

У маленькой девочки с необычной внешностью из Башкирии диагностировали синдром Апера

Это генетическое заболевание встречается у одного новорожденного на 200 тысяч
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: АНО "Радуга добра"Фото: АНО "Радуга добра"
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Малышка из башкирской глубинки со сросшимися пальчиками и деформированным черепом прибыла в республиканскую клиническую больницу для обследования. Ей уже сделали необходимые снимки и анализы, а также обследовали важные специалисты, которые наконец озвучили окончательный диагноз. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», у двухлетней Софии Гизатуллиной из Стерлитамакского района республики генетики диагностировали синдром Апера – редкое генетическое заболевание, которое встречается у одного новорожденного на 200 тысяч. Именно для синдрома Апера характерны такие симптомы как краниосиностоз (деформация мозгового отдела черепа) и синдикталия (сращение) пальцев на руках и ногах. Сейчас девочке предстоит перенести множество операций, после которых она сможет даже посещать детский сад.

- Кости есть, все пальцы на месте. Сказали, не одна операция будет, много их. Если тканей вдруг не хватит, будут донора искать, - говорит мама девочки Светлана.

Сейчас малышка находится в РДКБ вместе со своей мамой, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. После всех обследований будет решаться, где именно и когда будут проводиться операцию: может, в Уфе, а может, и в федеральных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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