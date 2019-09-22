Группу волонтеров, помогавших девочке инвалиду в Башкирии, заблокировали

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-22T07:37:44+03:00

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Как стало известно «Комсомолке», группу волонтеров «Радуга добра» заблокировали в социальных сетях. Возможно, поводом для этого стала жалоба журналистов одного из уфимских изданий в следком. Они попросили проверить деятельность волонтеров, поскольку те собирали деньги на помощь двухлетней Софье Гизатуллиной из села Алатаны, что в Стерлитамакском районе Башкирии.

Напомним, история маленькой девочки-инвалида прогремела на всю страну именнно благодаря волонтерам «Радуги добра». Они рассказали историю ребенка с необычной внешностью, которую не брали в садик. Как выяснилось в дальнейшем, Софья Гизатуллина родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах, у нее серьезно деформированы кости лица и черепа, из-за расщелины в небе девочка не может нормально жевать и глотать пищу. Что еще хуже, ей приходится жить в нечеловеческих условиях: в доме нет ни воды, ни газа.

Как только волонтерам «Радуги добра» удалось привлечь внимание общественности к маленькой Софье, тысячи неравнодушных людей со всей страны изъявили желание ей помочь. В кратчайшие сроки была собрана немалая сумма на ремонт дома родителей. На девочку обратили внимание власти Башкирии и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Вскоре к родителям ребенка-инвалида пришли представители районной администрации и заявили, что мама Софьи пиарится на проблеме дочери. Однако сотрудники администрации Стерлитамакского района никак не прокомментировали слова мамы о том, что она так и не дождалась от них помощи, хотя буквально обивала их пороги.

На данный момент группу волонтеров, которые помогали Софье с самого начала заблокировали. Деятельность «Радуги добра» проверят сотрудники следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU