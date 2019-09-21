Чиновник заявил, что мать девочки инвалида из Башкирии, которую не взяли в садик, пиарится

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-21T17:57:06+03:00

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Глава Стерлитамакского района Башкирии Ильнур Газизов рассказал, что мама девочки, которую не пустили в детский сад из-за внешности, пиарится на состоянии ребенка.

Напомним, что в небольшом селе Алатаны в Стерлитамакском районе республики живет семья Гизатуллинных, у которых есть дочка – двухлетняя София. Девочка родилась с патологиями – у нее деформирован череп и срослись пальцы на руках. Также София не может самостоятельно кушать – у нее нет нёба. Семья живет не в самых лучших условиях. Волонтеры сообщили, что девочку отказались брать в детский садик из-за ее внешности, мол, она может распугать остальных ребят.

Вскоре ситуацию прокомментировал глава Стерлитамакского района Ильдар Газизов.

- Кто ее в садик не берет? Конечно же брали. Заявления от матери, само собой, не поступало. В электронную очередь она тоже не вставала. Имеется заявление матери, что она в садик идти не желает. Девочка всегда была под наблюдением у фельдшера и педиатра, - объяснил Газизов каналу «Москва».

Чиновник отметил, что девочка получает деньги по инвалидности, также пенсию получают ее бабушка и дедушка, а отец Софии якобы зарабатывает «более 20 тысяч».

- Они также держат подпольное хозяйство – две коровы, четыре теленка и лошадь. Мать девочки просто пиарится. За сутки на счет она получила 182 тысячи рублей. Это по нашим меркам глубинки сумма огромная, - добавил чиновник.

Газизов объяснил, что девочка получит плановую операцию на лицо по достижению трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU