«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов прокомментировал инаугурацию Радия Хабирова, которая прошла сегодня, 19 сентября. В интервью журналистам он назвал новоизбранного главу республики «достойным руководителем башкирского народа», а его предшественника – «черным пятном в истории».
– За восемь лет человек разрушил всю систему, которая была отработана, – отметил Рахимов. – Хамитов был черным пятном в истории башкирского народа. Непонятно, как он стал хозяином, сейчас трудно сказать. Хозяйственник должен быть – а он же занимался только экологией, больше ничего не знает.
Смену главы региона бывший президент назвал «большим событием» для республики. Напомним, в своей первой речи после инаугурации Хабиров обозначил направления работы на ближайшие пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU