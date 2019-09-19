2019-09-19T14:49:19+03:00
Политика

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

Инаугурация прошла сегодня 19 сентября в доме правительства
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Радий Хабиров избавился от приставки врио и официально вступил в должность главы Башкирии. 19 сентября в доме правительства 55-летний политик принял присягу. На мероприятие были приглашены бывшие руководители республики – Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов. Также в Уфу приехал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

- За Радия Хабирова проголосовали 82,2% процента проголосовавших. ЦИК Башкирии признала выборы состоявшими и действительными, - после этих слов глава регионального ЦИКа Илона Макаренко вручила главе удостоверение.

Следом Радий Хабиров принес присягу на башкирском и русском языках. С этого самого момента он стал действующим избранным главой республики.

- Республика официально обрела нового главу, и вам, Радий Фаритович, в ближайшие пять лет люди доверили право представлять их интересы, решать проблемы и улучшать жизнь, - взял слово Игорь Комаров. – Теперь вам необходимо развивать позитивные изменения и выводить регион на новые рубежи. Я убежден, что власти республики сделают все возможное, чтобы достичь поставленных целей.

- Уважаемые жители Башкирии, спасибо за доверие, которое оказали мне на выборах, - сказал уже сам Хабиров. – Я старался заслужить его реальными делами. Мне помогали в этом мои коллеги из правительства, главы городом и районов. Спасибо, что терпели мою требовательность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Парламент Башкирии согласовал Владимира Ведерникова на должность прокурора республики
63 дерева, 10 щитов и 9 авто: в МЧС рассказали, какой ущерб нанес ветер городам и районам Башкирии
В Уфе на глазах у жильцов рушится фасад многоэтажки
В Башкирии продлили штормовое предупреждение
В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре
Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий
В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров
«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте
Правительство Башкирии ушло в отставку
Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу
Как не стать жертвой мошенников на рынке жилья расскажут на форуме
«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение
Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна
Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек
На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели