Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

Радий Хабиров избавился от приставки врио и официально вступил в должность главы Башкирии. 19 сентября в доме правительства 55-летний политик принял присягу. На мероприятие были приглашены бывшие руководители республики – Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов. Также в Уфу приехал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

- За Радия Хабирова проголосовали 82,2% процента проголосовавших. ЦИК Башкирии признала выборы состоявшими и действительными, - после этих слов глава регионального ЦИКа Илона Макаренко вручила главе удостоверение.

Следом Радий Хабиров принес присягу на башкирском и русском языках. С этого самого момента он стал действующим избранным главой республики.

- Республика официально обрела нового главу, и вам, Радий Фаритович, в ближайшие пять лет люди доверили право представлять их интересы, решать проблемы и улучшать жизнь, - взял слово Игорь Комаров. – Теперь вам необходимо развивать позитивные изменения и выводить регион на новые рубежи. Я убежден, что власти республики сделают все возможное, чтобы достичь поставленных целей.

- Уважаемые жители Башкирии, спасибо за доверие, которое оказали мне на выборах, - сказал уже сам Хабиров. – Я старался заслужить его реальными делами. Мне помогали в этом мои коллеги из правительства, главы городом и районов. Спасибо, что терпели мою требовательность.