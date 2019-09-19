Что пообещал Радий Хабиров жителям Башкирии на инаугурации?

Радий Хабиров официально вступил в должность главы Башкирии. Политик сразу же обозначил направления своей работы на ближайшие пять лет. Он пообещал, что первым же делом подпишет Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года, который нацелен на каждого жителя региона. Как признался Хабиров, между собой башкирские политики ее называют первой пятилеткой развития.

ЧТО ВХОДИТ В ПЛАН?

Хабиров сообщил, что должна снизиться смертность, увеличиться рождаемость, а уровень жизни должен вырасти настолько, что люди поедут в республику, а не будут уезжать из нее. Сейчас численность Башкирии ежегодно снижается, и глава хочет задать новый обратный тренд.

- К 2024 году нас будет не менее 4 млн 100 тысяч человек, - поставил цель избранный глава.

Для этого новая управленческая команда собирается заняться вопросами медицины – полностью закрыть кадровый дефицит. Более того, по словам Хабирова, каждый сможет попасть к врачу в короткие сроки, и не ждать своей очереди неделями. Было сказано о сельской медицине – ее собираются возродить. Также пообещали построить республиканский кардиологический центр, центр детской онкологии и гематологии, хоспис для взрослых и детей, больничный комплекс в Затоне.

Амбициозные цели и в образовании. Школьники должны получить только лучшее образование. В Башкирии в ближайшие годы создадут еще 12 полилингвальных школ, выпускники которых будут в совершенстве владеть иностранными языками. Тем же временем на базе уфимских вузов будет создан научный центр мирового уровня. Это делается для того, чтобы «лучшие сыновья и дочери республики не уезжали в другие регионы».

В Башкирии также улучшаться условия для занятия спортом – построят большие центры волейбола, гимнастики, спортивной борьбы. Неожиданно в речи Хабиров пообещал построить и крытый футбольный стадион, хотя ранее, вроде как, от этой идеи отказался.

Ключевая цель в экономике – победить бедность. Для этого в течение месяца Хабирову должны представить структуру нового правительства, которое будет привлекать в республику новые инвестиции. По их объему Башкирия должна войти в пятерку во всей стране. Помимо этого, глава пообещал увеличивать производство, да и вообще создать для предпринимателей прозрачную среду, свободную от чиновничьего произвола.

По словам Хабирова, проблема обманутых должников будет полностью решена. Из крупных объектов будут построены: два моста в Уфе, грузовой речной порт в Агидели, железнодорожная ветка Агидель-Нефтекамск, завершение реконструкции уфимского аэропорта и железнодорожного вокзала.

«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

В концовке своего выступления обратился ко всем жителям республики, и попросил запастись терпением.

- У нас впереди пять лет напряженной работы. Они не будут простыми, но я буду трудиться, как трудились мои отец и мама. Я буду требователен к себе, а также к тем, кто выбрал для себя профессию служить людям. Я буду нетерпим к лени, равнодушию и безынициативности. Я уверен, мы обязательно справимся. За ними сила и дух наших предков, многовековые традиции служения России. Все только начинается, дорогие друзья. Я уверен, что у нас все получится, - сказал глава.

Вся речь получилась очень амбициозной. Хабиров обозначил практически все ключевые проблемы сегодняшнего дня и во всеуслышание с уверенностью пообещал их решить. Задача сама по себе непростая. Республика действительно вступает в новую пятилетку, и очень интересно посмотреть, что из этого получится.