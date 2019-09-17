2019-09-17T14:43:11+03:00
Общество

Омбудсмен Башкирии рассказала о состоянии мальчика, пробывшего в квартире с мертвой матерью несколько дней

Воспитатели характеризовали ребенка как активного и коммуникабельного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: УПР по РБфото: УПР по РБ
Изменить размер текста:

В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик пробыл в квартире с трупом матери несколько дней. Неладное заподозрили воспитатели детского сада, в котором был записан ребенок. Его мама не брала трубку продолжительное время, и педагоги решили наведаться к ней домой, однако дверь никто не открыл. Запасной ключ был у подруги погибшей. Женщина зашла в квартиру и увидела тело женщины, а рядом с ним – истощенного и обезвоженного мальчика.

О том, как сейчас чувствует себя ребенок, ИА «Башинформ» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. Она сообщила, что врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое. Он общается с медиками, и с первых часов его сопровождает психолог.

По всей видимости, ребенка под свою опеку возьмет сестра умершей женщины. Она уже приехала из Москвы в Янаул и встретилась с малышом. Воспитатели детсада, в который ходил мальчик, охарактеризовали его как активного и коммуникабельного. Мама воспитывала его одна, и в поле зрения органов профилактики семья не попадала.

По словам Скоробогатовой, мальчик рос хорошим, ухоженным и имел все необходимое. Версию с самоубийством омбудсмен считает удивительной, поскольку опрометчивый поступок никак не вяжется с личностью умершей. Сейчас делом занимается региональный следком. Возможно, правоохранителям удастся докопаться до истины.

Недавно Скоробогатова также прокомментировала историю с убийством семилетней девочки. Ребенка в тазике с водой утопила старшая сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе открылась выставка редких снимков Рудольфа Нуреева
В СК Башкирии прокомментировали дело об убийстве девушки, которое удалось раскрыть спустя 15 лет
Депутат Курултая Башкирии выступила против лекций о контрацепции среди подростков
В Уфе прошел праздник «Я - первоклассник» для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и учеников коррекционных школ
В Башкирии пьяный парень угнал машину, чтобы довезти девушку до дома, но заснул прямо в салоне
Жителя Башкирии сбил грузовик: мужчина скончался на месте
Власти Башкирии взялись за строительство спортивных комплексов с бассейнами
«Росгосстрах»: Жители Башкортостана этим летом выбрали отдых в Германии, Франции и Италии
В Башкирии дорожная фирма потратила субсидию на зарплату и налоги
В Башкирии разыскивают Шарифзяна Сабирова
«Тревогу забили воспитатели»: подробности инцидента с мальчиком из Башкирии, который провел шесть дней с трупом матери
Житель Уфы избивал жену на глазах у прохожих
На трассе в Башкирии неудачная попытка обгона закончилась трагедией
В уфимских парках неизвестные раскидывают пакетики с подозрительным веществом
В Башкирии мальчик провел шесть дней в квартире с разлагающимся телом матери
В Башкирии при пожаре в доме заживо сгорел мужчина
Бактерии золотистого стафилококка нашли у всех, кто отравился в уфимской шаурмичной
В Башкирии меняют систему питания в школах
Под Уфой насмерть сбили дорожного рабочего – водитель скрылся с места ДТП