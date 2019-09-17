Омбудсмен Башкирии рассказала о состоянии мальчика, пробывшего в квартире с мертвой матерью несколько дней

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-17T14:43:11+03:00

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В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик пробыл в квартире с трупом матери несколько дней. Неладное заподозрили воспитатели детского сада, в котором был записан ребенок. Его мама не брала трубку продолжительное время, и педагоги решили наведаться к ней домой, однако дверь никто не открыл. Запасной ключ был у подруги погибшей. Женщина зашла в квартиру и увидела тело женщины, а рядом с ним – истощенного и обезвоженного мальчика.

О том, как сейчас чувствует себя ребенок, ИА «Башинформ» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. Она сообщила, что врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое. Он общается с медиками, и с первых часов его сопровождает психолог.

По всей видимости, ребенка под свою опеку возьмет сестра умершей женщины. Она уже приехала из Москвы в Янаул и встретилась с малышом. Воспитатели детсада, в который ходил мальчик, охарактеризовали его как активного и коммуникабельного. Мама воспитывала его одна, и в поле зрения органов профилактики семья не попадала.

По словам Скоробогатовой, мальчик рос хорошим, ухоженным и имел все необходимое. Версию с самоубийством омбудсмен считает удивительной, поскольку опрометчивый поступок никак не вяжется с личностью умершей. Сейчас делом занимается региональный следком. Возможно, правоохранителям удастся докопаться до истины.

Недавно Скоробогатова также прокомментировала историю с убийством семилетней девочки. Ребенка в тазике с водой утопила старшая сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU