Омбудсмен рассказала, из-за чего могла сорваться школьница из Башкирии, утопившая свою сестру

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-16T21:00:36+03:00

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История 17-летней школьницы из Башкирии, которая утопила свою семилетнюю сестренку, практически сразу вышла на федеральный уровень. Разумеется, в таких случаях не обходится без комментариев официальных лиц. Об инциденте высказалась детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова.

Уполномоченный по правам ребенка в республике рассказала, что погибшая и подозреваемая пришли в приемную семью, в которой уже было двое детей, в 2017 году. Три года назад родители завели еще одного, уже родного ребенка.

– Дети первоначально были переданы родной тете после изъятия, но женщина по состоянию здоровья переехала в южный регион. Тогда их забрала приемная семья, женщины были подругами, – сказала омбудсмен в беседе с ТАСС.

Говоря о причинах убийства, Скоробогатова предположила, что все дело в нелегком детстве: «слишком тяжело она, наверное, прожила свою жизнь, что вот таким образом это проявилось, я думаю, это вот как раз травма детства». Детский омбудсмен надеется, что 11-класснице удастся восстановить «образовательный процесс». «Это я под свой личный контроль возьму», – подытожила уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 13 сентября, в городе Салавате. В одном из частных домов 17-летняя школьница делала уроки, когда ее семилетняя сестра начала капризничать. Девушка не выдержала и отвела непоседу в баню, где окунула в тазик с водой несколько раз. После этого старшеклассница ушла, а когда вернулась, то увидели, что девочка уже не дышит. В отношении девушки возбудили уголовное дело. С ней работают следователи. Недавно стали известны некоторые подробности о личности подозреваемой: она училась в 11 классе кадетской школы, была спортсменкой и отличницей.

ИСТОЧНИК KP.RU