2019-09-17T12:47:49+03:00
Происшествия

Мальчика из Башкирии, который пять дней прожил в квартире с телом матери, увезли в больницу

Первыми тревогу забили воспитатели детсада
Рустем АХУНОВ
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Сейчас мальчик находится в районной больницеСейчас мальчик находится в районной больницеФото: Александр ГЛУЗ
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В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик пять дней прожил в квартире с бездыханном телом 44-летней матери.

Известно, что жуткую находку в обычной квартире по улице Азина обнаружили 16 сентября. Воспитатели забеспокоились, что 6-летний Артем (имя изменено – прим.ред) уже несколько дней не появляется в детском саду. Самостоятельно открыть дверь квартиры они не смогли, поэтому обратились к подруге погибшей женщины. У той были ключи от замка.

- Открыв дверь они увидели ужасную картину – женщина была мертва, а ребенок сильно истощен. Возможно, он думал, что мама просто спит, а потом у него уже не было сил позвать кого-то на помощь, - объяснил ситуацию глава Янаульского района Башкирии Ильшат Вазигатов. – Мальчика поместили в районную больницу, дальше будет решаться вопрос о перевозке его в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

По словам главы района, семья, в которой произошла трагедия, была благополучной и не состояла на учете контролирующих органов.

Изначально появилась версия, что погибшая женщина по каким-то причинам свела счеты с жизнью. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. По данным источники «КП-Уфа», рядом с телом женщины нашли некую записку.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас башкирские следователи опрашивают всех, кто мог знать погибшую – ее личность тщательно изучают. Также они проведут экспертизу, дабы выяснить, из-за чего доподлинно погибла женщина. Вполне вероятно, что в причинах смерти может отсутствовать криминальный след.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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