2019-09-12T08:07:24+03:00
Общество

За проститутку из Уфы, обвинившую нигерийца в изнасиловании, вступились коллеги по цеху

Тем временем в материалах дела может появиться пикантная видеозапись
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Айо грозит серьезный срокАйо грозит серьезный срок
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Представитель форума секс-работников России прокомментировала нашумевшую историю из Уфы, в которой проститутка обвинила нигерийского студента в изнасиловании. Напомним, все тянется еще с начала 2019 года. По версии следствия, Айо (так зовут иностранца) нашел в интернете жрицу любви Марию, встретился с ней и, угрожая ножом, похитил деньги и мобильную технику на 34 тысячи рублей. По словам потерпевшей, обвиняемый также изнасиловал и избил ее. Сам Айо утверждает, что путана украла у него деньги, и он забрал у нее в качестве залога телефон и планшет.

За потерпевшую вступились представители форума секс-работников

За потерпевшую вступились представители форума секс-работников

В материалах уголовного дела может появиться видео интимной близости Айо и Марии. Кадры, по мнению обвиняемого, могут стать доказательством его невиновности – на них якобы нет ничего похожего на изнасилование. Тем временем в поддержку Марии высказалась представительница форума секс-работников России.

– Может быть, для кого-то это будет открытием, но насиловать нельзя никого, независимо от того, чем человек занимается, – цитируют ее «Вести-Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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