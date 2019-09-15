2019-09-15T16:08:42+03:00
Происшествия

Школьница из Башкирии утопила маленькую сестру, которая мешала ей делать уроки

Погибшая и подозреваемая были приемными детьми в многодетной семье
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ситуации разбирается региональный Следственный комитетВ ситуации разбирается региональный Следственный комитетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии ученица 11-го класса утопила младшую сестру – семилетняя девочка мешала ей делать уроки. Девушку уже задержали.

Жуткий инцидент произошел 13 сентября в городе Салавате. По предварительным данным, родители оставили под присмотром 17-летней девушки ее младшую сестру. Когда старшеклассница села за уроки, ребенок начал капризничать, а потом закатил истерику. Школьница не выдержала, взяла девочку за шкирку и завела ее в баню, где окунула малышку с головой в таз с водой и удерживала некоторое время. После этого старшеклассница вышла из парной, а когда вернулась, то обнаружила, что сестренка скончалась. Как позже пояснили в региональном Следкоме, она попросту захлебнулась.

В настоящий момент подросток находится под стражей – сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также допросили близких и членов семьи.

Местная жительница, знакомая с ситуацией в семье, рассказал в соцсетях, что сестер якобы били, и соцзащита была в курсе происходящего. Она также сообщила, что у приемных родителей уже было трое родных детей.

К слову, это не первый подобный случай в Башкирии в этом году. Так, в июле в одной из деревень Караидельского района 40-летняя женщина утопила в бане свою четырехмесячную дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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