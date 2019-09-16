2019-09-16T09:07:12+03:00
Происшествия

«Мешала учить уроки»: стала известна личность девушки из Башкирии, утопившей сестренку

Девушка решила успокоить плачущую сестру и утопила ее в тазике с водой
Инга НОВИЦКАЯ
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Девушка утопила сестренку, которая мешала ей учить урокиДевушка утопила сестренку, которая мешала ей учить уроки
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Стала известна личность жительницы Салавата, жестоко расправившейся над своей семилетней сестрой. Ей оказалась 17-летняя Светлана К., ученица 11 класса кадетской школы, спортсменка и отличница. Знакомые девушки до сих пор не могут понять, как любящая сестра, которая с детства нянчилась со своей младшей сестренкой, могла настолько выйти из себя, чтобы решиться на убийство.

Напомним, что трагедия произошла в минувшую пятницу, 13 сентября, в одном из частных домов в Салавате. Семилетняя Карина (имя изменено – ред.) начала капризничать, устроила настоящую истерику, и Светлана, которая как раз делала домашнее задание, решил ее успокоить – отвела в баню и три раза окунула головой в таз с водой, после чего оставила девочку в бане и ушла. Когда же Светлана вернулась, то Карина уже не дышала.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» и задержали ее. Сейчас со школьницей работают следователи, Светлана уже дала первые признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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