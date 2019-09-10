2019-09-10T10:34:20+03:00
Происшествия

В Уфе начинающий водитель сбил 11-летнего ребенка

Мальчик переходил дорогу в неположенном месте
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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В Уфе под колеса легковушки попал ребенок. Об инциденте рассказали в столичной госавтоиснпекции. По данным правоохранительного ведомства, вечером 9 сентября на улице Мира 18-летний водитель за рулем «четырнадцатой» сбил 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу в неположенном месте.

Юного пешехода с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Ни одно повреждение не оказалось серьезным, и после оказания медпомощи пострадавшего отправили домой.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего случилось вчера днем. 17-летний парень вылетел на встречку и на высокой скорости въехал в фуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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