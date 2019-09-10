2019-09-10T08:42:33+03:00
Происшествия

В больнице после ДТП в Башкирии скончался числившийся пропавшим 17-летний подросток

Момент аварии попал в объектив регистратора [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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На трассе в Башкирии в ДТП попал 17-летний подросток. Он скончался в больнице от полученных травм. По данным региональной ГИБДД, парень числился без вести пропавшим с июня 2019 года.

Авария случилась накануне утром в Туймазинском районе. На 1346 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «десятка» и грузовик DAF. За рулем легковушки находился 17-летний подросток из Уфимского района, фурой управлял 43-летний житель Челябинской области.

В салоне большегруза был установлен видеорегистратор, который заснял момент столкновения. На кадрах видно, что молодой водитель сначала вылетает на встречку, затем задевает обочину и врезается в грузовик.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В результате столкновения от передней части вазовской легковушки практически ничего не осталось. Пострадавшего парня с тяжелыми травмами госпитализировали. Он скончался на больничной койке. По данным региональной ГИБДД, погибший числился без вести пропавшим. Прав у него не было, а на самом автомобиле были установлены подложные госномера. Ранее подросток уже привлекался к ответственности за управление без водительского удостоверения. Дорожные полицейские начали разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 11 пострадали.

После ДТП в Башкирии скончался 17-летний парень // 10.09.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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