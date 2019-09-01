У дома, где мать из Башкирии убила сына, появилась фотография малыша и цветы

СЕГОДНЯ 21:13 2019-09-01T21:13:42+03:00

К дому, в котором убили ребенка, принесли цветы и фотографию

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Отец погибшего от рук собственной матери годовалого мальчика из Башкирии установил у дома, где произошло убийство, фотографию сына.

Фотография с места происшествия появилась в одной из местных групп в социальных сетях. Убитый горем отец малыша прикрепил к забору дома, где произошло убийство, фотографию сына и принес букет цветов. Известно, что похороны ребенка пройдут в селе Исмаилово 2 сентября.

Напомним, что сейчас мать, убившая ребенка и заявившая о его пропаже, сейчас находится под арестом. Ей предъявление обвинение в убийстве малолетнего и поместили под стражу. Вскоре она пройдет психиатрическую экспертизу, которая установит степень ее адекватности.

ИСТОЧНИК KP.RU